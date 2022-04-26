Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

Kente uyuşturucu madde getirecekleri ve satacakları bilgisine ulaşılan Y.D, O.K, H.B, S.Y. ve S.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramada 182 adet uyuşturucu hap, 130 gram plaka esrar, 141 gram metamfetamin, 4 gram eroin, hassas terazi ve bir adet tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D, O.K. ve H.B, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.Y ile S.T. ev hapsi şartıyla serbest kaldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Haberler

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