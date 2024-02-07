Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Karaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, Ayrancı ilçesinde bir şüphelinin evinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu haplar ve kenevir ele geçirildi. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayrancı ilçesi Ağılönü köyünde H.A'nın evinde kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda, ruhsatsız av tüfeği, 8 fişek, 108 uyuşturucu hap, 5 kenevir ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirdi.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.