Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Zanlı Tutuklandı

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyerek 8 adreste arama yaptı ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik Karaman ve Mersin'de belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda A.B, Y.U, V.U, A.T, A.Y, E.B, İ.A, S.S. ve M.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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