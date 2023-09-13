Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Karaman'da polis tarafından sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Ç. ve C.B. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KARAMAN'da polis tarafından sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen şebekeye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R.Ç. ve C.B. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.A., A.K., R.Ç. ve C.B.'nin kentte uyuşturucu sattığı yönünde bilgi aldı. Bir süre şüphelileri takibe alan polis, dün operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramada 72 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve C.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A. ve A.K. de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.