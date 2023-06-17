Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, C.B., M.K. ve M.O. isimli kişileri yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 bin 138 adet uyuşturucu hap, 381,3 gram skunk, 4 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.