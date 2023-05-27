Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucudan gözaltına alınan kadınlardan biri gazetecilere seslendi: 'Yakışıklı olsun'

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Uyuşturucudan gözaltına alınan kadınlardan biri gazetecilere seslendi: "Yakışıklı olsun"

KARAMAN - Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli tutuklandı. Şüpheli kadınlardan birisi adliyeye getirildiği sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere 'Yakışıklı olsun' diye seslenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı verilen A.U., A.K. ve H.K. isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 217,01 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.