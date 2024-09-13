Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu emdirilmiş kağıtlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.Ö, K.D, M.K.D. ve M.V.E. gözaltına alındı, uyuşturucu emdirilmiş 4 parça kağıt ve 1120 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ö, K.D. ve M.K.D. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.