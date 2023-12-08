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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda metamfetamin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler R.A, Ö.Y, Ö.B. ve M.F.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 38 gram metamfetamin maddesi, 25 gram bonzai maddesi, 7 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve Ö.B. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ö.Y. ve M.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Karaman Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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