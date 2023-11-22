Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli ise uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda Y.D, B.K. ve B.S. isimli kişiler gözaltına aldı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 49.50 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.S., uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.D. ve B.K. ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - KARAMAN