Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2'si Kadın 3 Kişi Tutuklandı

KARAMAN'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2'si kadın, 3 kişi tutuklandı. Şüphelilerden Hasret Kurtulmuş (45) adlı kadın, eli kelepçeli halde, adliyeye getirilirken, basın mensuplarına, "Kurban olduğum yakışıklı çek" dedi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Hasret Kurtulmuş Aslı Kaynak (27) ve Ali Ulukoç'un (19) piyasaya sentetik uyuşturucu sürdüğünü belirledi. Teknik ve fiziki takiple izlenen ekipler, dün sabah Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin adreslerine baskın yaptı. Baskında 3 şüpheli de gözaltına alınırken, evdeki aramalarda 217 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Eli kelepçeli Hasret Kurtulmuş, adliyeye getirilirken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kurban olduğum yakışıklı çek" dedi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliği çıkarılan şüpheliler, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. (DHA)