Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Karaman'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Müslüm Eğice (32) ve Selim Eren (27) gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 511 adet sentetik hap ile 14 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

KARAMAN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Müslüm Eğice (32) ve Selim Eren (27) gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada 511 adet sentetik hap ile 14 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte, 2 kişinin sokaklarda uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelilerin Müslüm Eğice ve Selim Eren olduğunu saptadı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün, adreslerine operasyon düzenlendi. 2 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan 511 adet sentetik hap ile 14 gram esrar ele geçirildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.