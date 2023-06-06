Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.