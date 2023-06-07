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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Güncel Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 12'si tutuklandı. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 12'si tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli salıverildi.

Adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 12'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'üne ev hapsi verildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlatmış, dün, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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