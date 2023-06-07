Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Tutuklama

Güncel Haberler

Karaman'da düzenlenen şafak operasyonunda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 17 şüpheliden 1'i kadın 12'si tutuklandı. Operasyonda 126,80 gram esrar, 23,45 gram bonzai, 49 gram metamfetamin, 416 adet sentetik ecza hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi.

Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama

KARAMAN - Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik polisin düzenlediği şafak operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i kadın 12'si tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şahıslara yönelik 17 adrese dün şafak operasyonu düzenledi. Sivil ve resmi olmak üzere çok sayıda polisin katıldığı eş zamanlı operasyonda, 1'i kadın 17 şüpheli evlerinde gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise 126,80 gram esrar, 23,45 gram bonzai, 49 gram metamfetamin, 416 adet sentetik ecza hap ve 10 adet ectasy ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardında sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i kadın 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 3 kişiye ev hapsi verilirken, 2'si ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Dağlı - Güncel

Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title