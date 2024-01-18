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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda 114 uyuşturucu hap ve 7,82 gram esrar ele geçirildi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, H.E, O.B. ve M.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 114 uyuşturucu hap ve 7,82 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, O.B. ve M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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