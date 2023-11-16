Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen operasyonda Y.Y. ve Ö.D. isimli kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 6,90 gram eroin, 27 adet sentetik hap, 1,27 gram bonzai ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, Ö.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN