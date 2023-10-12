Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı

KARAMAN - Karaman'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen M.G. ile A.B. isimli kişileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 1 adet tabanca, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucudan elde edildiği düşünülen 20 bin lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.