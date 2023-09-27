Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Ev Hapsi

Karaman'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise ev hapsine çarptırıldı. Operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Karaman'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden birisi tutuklanırken, diğeri ev hapsine çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.B.T. ve O.Ü. isimli kişileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 32 gram skunk, 5,31 gram metamfetamin, 2 adet tüfek ve uyuşturucu madde paketlemede kullanılan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.Ü.'ye ev hapsi cezası verildi. - KARAMAN