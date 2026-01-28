Haberler

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 492 gram esrar ve 165 gram kenevir tohumu ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirildi.

Karaman'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Ekipler, kent merkezinde T.D'ye ait adrese düzenledikleri operasyonda, 1 kilo 492 gram esrar, 165 gram kenevir tohumu ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
