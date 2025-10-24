Karaman'da Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Tır Şoförü Tutuklandı
Karaman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, 142 bin 470 uyuşturucu hap ele geçirilen S.E. isimli tır şoförü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.E. idaresindeki tıra operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, 142 bin 470 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
