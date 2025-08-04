Karaman'da Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Sona Erdi
Karaman'da bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni, renkli etkinliklerle sona erdi. 3 gün süren etkinlikte konserler, dans gösterileri ve havai fişek şovları gerçekleşti.
Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni düzenlenen etkinliklerle sona erdi.
Türk Dünyası Kültür Parkı'nda 3 gün süren etkinliklerde, şölen ateşi yakıldı, örs üzerinde demir dövüldü.
Zakkum grubu, Atilla Yılmaz, Sinan Akçıl ve Derya Uluğ'un konser verdiği etkinlikte, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları da gösterilerini sundu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şölen, havai fişek gösterisiyle son buldu.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel