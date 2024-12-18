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Karaman'da Tuz Çalısı ile Meralar Güçlendiriliyor

Karaman'da Tuz Çalısı ile Meralar Güçlendiriliyor
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Karaman'da kuraklıkla mücadele kapsamında tuz çalısı ekimi yapılarak meraların güçlendirilmesi hedefleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan proje ile ekosistemin iyileştirilmesi ve hayvancılık verimliliğinin artırılması amaçlanıyor.

Karaman'da kuraklık nedeniyle bitki örtüsü zayıflayan meralar, yüksek oranda protein içermesiyle hayvanlar için besin kaynağı olarak görülen, kuraklığa ve iklim değişikliğine dirençli tuz çalısıyla (atriplex) güçlendiriliyor.

Derin kökleri sayesinde su istemeyen, çölleşmeye karşı dirençli, uzun süre yeşil kalabilen, hayvancılıkta et ve süt verimini artırdığı tespit edilen tuz çalısı, ekildikten 3 yıl sonra hayvanlar tarafından tüketilebiliyor.

Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2021'de başlattığı Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında, merkeze bağlı Ekinözü, Burunoba, Hamidiye ve Göztepe köylerinde 6 bin 354 dekar mera alanına tuz çalısı ve kochia (bozkır otu) ekildi.

"Çiftçilerin daha verimli otlaklara sahip olması ve ekosistemin güçlendirilmesini hedefliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, AA muhabirine, alınan olumlu sonuçlar neticesi projeyi devam ettirdiklerini, 2025'te dikim yapılacak yeni alanlarla birlikte 10 bin dekarlık mera alanında yaklaşık 350 bin tuz çalısı ve 474 bin bozkır otu sayısına ulaşacaklarını söyledi.

Ekimi yapılan 2 bitkinin de kuraklığa dayanıklılığıyla bilindiğini ancak özellikle tuz çalısının içerdiği besin değerleriyle öne çıktığını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Çiftçilerin daha verimli otlaklara sahip olmasını ve ekosistemin güçlendirilmesini hedefliyoruz. İklim değişikliğine bağlı yaşanan yoğun kuraklık nedeniyle çalışmalarımızı soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tuz çalısıyla yapıyoruz. Bu bitki yüksek oranda protein, mineral ve yağ içerdiği için hayvancılıkta önemli bir besin maddesi. Sorunlu ve tuzlu topraklarda yetişmesinin yanı sıra hayvanlar tarafından ezilse bile ertesi yıl kendini yeniliyor. Toprak ve su erozyonunu önlemede de oldukça başarılı. Ekildiği anda verilen can suyu dışında suya ihtiyaç duymadığı için ülke genelinde marifetli bitki deniliyor. Tuz çalısı ve bozkır otunun birlikte kullanılmasının bazı faydaları var. Çevresel streslere karşı dayanıklılıkları artıyor ve yabancı otlarla mücadeleyi beraber daha iyi sağlıyorlar."

Mera iyileştirme ve ıslah çalışmalarının ülkenin birçok yerinde devam ettiğini anlatan Bulut, Karaman'da yetiştirilen tuz çalılarının tohumlarının Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince toplandığını, orada yetiştirilecek fidelerin tüm Türkiye'ye dağıtılacağını dile getirdi.

Islah çalışmalarına yoğun talep

Bulut, projeye köylerden yoğun talep olduğunu belirterek, "Çiftçilerimiz bu projeye çok olumlu bakıyor. Köylerden ıslah projelerine yoğun talep var. Bunlar belirli bütçe dahilinde yapıldığı için talepleri değerlendiriyoruz. Özellikle küçükbaşla uğraşan çiftçilerimizin hayvanlarını daha kaliteli meralarda otlatmasını istiyoruz. Bu bitkilerin besin maddesince zengin olması da talebi artırıyor." diye konuştu.

Mera ıslahı yapılan Burunoba köyünde hayvancılık yapan Kadir Atabay da köylerinin yaklaşık 3 yıldır yeterli yağış almamasına rağmen tuz çalılarının büyüdüğünü, yapılan çalışmanın sonuçlarından umutlu olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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