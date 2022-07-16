Karaman'da tüfekle oynayan kişi amca oğlunu yaraladı - Haberler

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Karaman'da tüfekle oynayan kişi amca oğlunu yaraladı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da tüfekle oynayan kişi amca oğlunu yaraladı

Karaman'da bir iş yerinde, av tüfeğinin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Karaman'da bir iş yerinde, av tüfeğinin patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Kirişçi mahallesi İbrahim Baran caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde, Muhammet U. (17) tüfekle oynarken tüfek ateş aldı. Tüfek ateş aldığı sırada orada bulunan Muhammet U'nun amcasının oğlu Melih U. (17) çenesinden yaralandı.

İlk tedavisi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Melih U, Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli Muhammet U, gözaltına alındı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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