Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı

Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da yapımı devam eden hızlı tren demiryolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Sudurağı beldesinde yapımı devam eden Karaman-Ulukışla hızlı tren demiryolu hattında, yaklaşık 400 demiryolu hattı döşeme demiri çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları çalışmada, plakası çuvalla kapatılan beyaz renkli bir kamyonet tespit etti. Ereğli-Ayrancı, Ayrancı- Karaman PTS sistemi arasında geçiş yapan yaklaşık 2 bin araç ve 500 saatlik kamera incelemesi sonucu şüpheli aracın plakası tespit edildi.

Operasyonla yakalanan şüpheliler A.D. (27), V.D. (26), S.C. ( 40 ) ve M.C'nin (23), ifadelerinde çaldıkları demirleri hurdacıya sattıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Münir Karaloğlu, Sudurağı, Jandarma, Karaman, Güncel, Haberler

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