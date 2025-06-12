Karaman'da Traktör ile Otomobil Çarpıştı: 86 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 86 yaşındaki sürücü Zühtü Ataş hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsü M.E. gözaltına alındı.
Karaman'da otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Zühtü Ataş (86) yönetimindeki 70 FN 357 plakalı traktör, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde, M.E. idaresindeki 70 GS 0077 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Ataş, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü M.E. ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel