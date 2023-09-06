Karaman'da trafik polis aracı ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında, trafik polis aracı ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 polis memuru ve diğer otomobilin sürücüsü olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karaman'da polis aracı ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

KARAMAN - Karaman'da trafik polis aracı ile yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.50 sıralarında Larende Mahallesi Kılbasan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K. yönetimindeki resmi trafik polis aracı ile İ.B. idaresindeki yabancı plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada resmi polis aracının sürücüsü polis memuru F.K. ile yanında bulunan polis memuru R.Ç. ve diğer otomobilin sürücüsü İ.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları ile diğer otomobilin sürücüsü olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.