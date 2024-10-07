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Karaman'da Trafik Kazasında 3 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazasında 3 Yaralı
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Karaman'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç trafik levhasına çarpıp ters döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

KARAMAN'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir araç trafik levhasına çarpıp ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Otogar Kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akar idaresindeki 16 JTE 37 plakalı hafif ticari araç kavşakta Burhan Efe yönetimindeki 42 BEP 53 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti Burhan Efe'nin kullandığı araç trafik levhalarına çarpıp refüje ters döndü. Ters dönen aracın sürücüsü ve araçta bulunan Cafer Efe ekiplerin çalışması ile araçtan çıkartıldı. Kazada yaralanan Mehmet Akar, Burhan Efe ve Cafer Efe olay yerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların kurtarıcı ile kaldırılmasının ardından kısa süreli kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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