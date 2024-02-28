Karaman'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında A.Ç. yönetimindeki otomobil, park halindeki araca ve elektrik panosuna çarparak yan yattı. Kazada sürücü A.Ç. ve araçtaki M.Ç. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.Ç. yönetimindeki 70 AAR 951 plakalı otomobil, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda park halindeki otomobil ve elektrik panosuna çarparak yan yattı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü A.Ç. ile araçtaki M.Ç, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.