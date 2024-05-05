Karaman'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, aynı araçtaki bir kişi de yaralandı.

H.Ç.E. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, merkeze bağlı Çoğlu köyü yolunda yoldan çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü H.Ç.E. (29) olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan M.E. (19) ise yaralandı.

Yaralı M.E, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.