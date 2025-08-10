Karaman'da Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Karaman'da Trafik Kazası: 66 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Karaman'da hafif ticari aracın çarptığı 66 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Ş.K. idaresindeki 70 ABP 018 plakalı hafif ticari araç, Urgan Mahallesi 1993. Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Havva Çapan'a (66) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çapan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
