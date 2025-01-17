Karaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tamer T. (58) idaresindeki 33 UY 925 plakalı hafif ticari araç ile Halil T. (68) yönetimindeki 70 AG 706 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
Kazada araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Dudu A. (83) ve Hacer T. (50) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.