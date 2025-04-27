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Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Karaman'da bir otomobil ile pikapın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karaman'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

H.K. (21) idaresindeki 70 AF 952 plakalı otomobil, Yunuskent Mahallesi Valilik Kavşağı'nda A.K. (27) yönetimindeki 70 BG 783 plakalı pikapla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan H.K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Y.K. (21) ve A.S.A. (23), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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