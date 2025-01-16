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Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, S.T. ve yolcu S.S.Y. yaralandı. Kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Karaman'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Y.V. idaresindeki 70 FY 234 plakalı otomobil, Valide Sultan Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'nde S.T. yönetimindeki 42 APM 533 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, S.T. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.S.Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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