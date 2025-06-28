Karaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Karaman'da bir minibüs, elma bahçesine dalarak kaza yaptı. Sürücü C.K. (54) sıkıştığı araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
C.K. (54) idaresindeki 06 AC 4277 plakalı minibüs, Siyahser Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki elma bahçesine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel