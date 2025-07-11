Karaman'da Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Karaman'da, Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu vakfın gelirleriyle Edirne, Amasya, Bursa ve İstanbul'da, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve köprüler yaptırılırken, vakfın hayır şartlarından birinin de "çocukları sünnet ettirmek" olarak belirlenmesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet organizasyonu düzenledi.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki programda, Aktekke Camisi'nde dua edildi, ardından konvoy eşliğinde yola çıkan çocuklar ve aileleri etkinliğin yapılacağı Polisevi'ne geldi.

Burada 25 çocuğa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından bisiklet ve gram altın hediye edildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif'in okunmasının ardından katılımcılara yemek ikramı yapıldı.