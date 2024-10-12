Karaman'da Toplu Sünnet Töreni Düzenlendi

Karaman'da, toplu sünnet töreni gerçekleştirildi.

Sultan II. Beyazıt'ın Amasya'da kurduğu vakfın gelirleriyle Edirne, Amasya, Bursa ve İstanbul'da, cami, medrese, imaret, darüşşifa ve köprüler yaptırılırken, vakfın hayır şartlarından birinin de "çocukları sünnet ettirmek" olarak belirlenmesi dolayısıyla Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet organizasyonu düzenledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen programda, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanından konvoy eşliğinde yola çıkan çocuklar, etkinliğin yapılacağı Polisevi'ne geldi.

Burada sünnet edilen 16 çocuğa Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve Konya Vakıflar Bölge Müdürü Yılmaz Kılınç tarafından bisiklet ve gram altın hediye edildi.

Ardından tasavvuf müziği dinletisi eşliğinde çocuklar ve ailelerine yemek ikramı yapıldı.

Programa, Vali Çiçekli'nin eşi Vali Yardımcısı Esengül Korkmaz Çiçekli, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, daire müdürleri ile davetliler katıldı.