Karaman'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Durhasan U. yönetimindeki otomobil, Hasan Ç. idaresindeki tırla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve 4 yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da tırla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Durhasan U. yönetimindeki 70 HE 204 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Barutkavuran Kavşağında, Hasan Ç. idaresindeki 47 AAK 859 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Hasan K, Fadimana U, Suat U. ve Fadimana U. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel