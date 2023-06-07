Karaman'da Tır Kazası: 1 Yaralı, Bisküvi ve Çikolatalar Yola Saçıldı

Karaman-Konya Karayolu'nda park halindeki bir tıra yandan çarpan başka bir tırın römorkundaki bisküvi ve çikolatalar yola saçıldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, yol tek şeride düştü. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karaman'da yol kenarında park halinde olan tıra, başka bir tırın yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazada arkadan çarpan tırın römorkundaki bisküvi ve çikolatalar ise yola saçıldı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Karaman- Konya Karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram D. yönetimindeki 34 ET 2168 plakalı tır, yol kenarında park halinde duran 42 ANM 982 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada 34 ET 2168 plakalı tırın sürücüsü Bayram D. yaralanırken, römorkunda bulunan bisküvi ve çikolatalar yola saçıldı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bisküvi ve çikolataların yola saçılması nedeniyle Karaman-Konya yolunun tek şeridi bir süreliğine ulaşıma kapandı. Yola saçılan bisküvi ve çikolataların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN