Karaman'da Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Y.C.R. idaresindeki 33 ADG 025 plakalı tır, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel