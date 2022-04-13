Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı - Haberler

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Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
Karaman'da telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde telefonda kendilerini jandarma olarak tanıttıkları kişiyi dolandırmaya çalışan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Karaman Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan K.G. (44) ve S.M.A. (19) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.K. (19) ve E.A. (22) adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İlçeye bağlı Akarköy'de yaşayan H.S'yi (68) telefonla arayan şüpheliler, jandarma olduklarını ve Karaman'da yaşanan bir hırsızlık olayının faillerin çaldıkları malzemeleri evinde sakladıklarını itiraf ettiklerini söyleyerek, evde arama yapacaklarını, altın ve paraları teşhis için zorluk çıkarmadan kendilerine teslim etmelerini istemişlerdi.

Dolandırılmak istendiğini anlayan H.S'nin ihbarı üzerine ekipler, 12 Nisan'da 4 şüpheli yakalanmıştı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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