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Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Servis Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı

Karaman'da Tarım İşçilerini Taşıyan Servis Devrildi: 2 Ölü, 13 Yaralı
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Karaman-Mersin kara yolunda meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs çam ağaçlarına çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.

Karaman'da tarım işçilerini taşıyan servisin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Karaman- Mersin kara yolunun 15. kilometresinde, tarım işçilerini taşıyan H.P. idaresindeki 70 ABK 451 plakalı minibüs, çam ağaçlarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Feride Keskin (59) ile Adem Poyraz (8), hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel

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