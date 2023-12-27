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Karaman'da Tarihi Eser Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yapan bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, 268 tarihi eser ele geçirildi.

Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ermenek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe çıkışında, Mersin'in Mut ilçesine tarihi eser götürmek isteyen T.T'nin kullandığı aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 163 sikke, 94 tarihi obje, 9 yüzük, 1 küp, 1 el yazması belge olmak üzere toplam 268 tarihi eser olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Karaman Ermenek Mersin Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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