Karaman'da Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı, 4 Yavru Kedi Kurtarıldı

Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan hafif ticari araçta yaralanan S.B. hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan 4 yavru kedi belediye barınağına götürüldü.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, merkeze bağlı Yuvatepe köyü yakınlarında meydana geldi. 42 BZL 95 plakalı hafif ticari araç, sürücüsü S.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya doğru takla attı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştık yerden ekipler tarafından kurtarılan sürücü S.B., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta 1 kutuda bulunan 4 yavru kedi ise rehabilitasyon ve tedavi için belediyeye ait barınağa götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

