Karaman'da Suçlarla Mücadele: 52 Gözaltı
Karaman'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca ruhsatsız silahlar, uyuşturucu maddeler ve tarihi eserler ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-17 Ağustos'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 21 bin 8 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 10 kesici-delici alet, 77 fişek, 125 kilogram tütün, 880 bandrolsüz sigara, 10 elektronik sigara, 20 litre etil alkol tütün, bin 500 doldurulmuş makaron, 2 dedektör, 100 sikke, 2 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.