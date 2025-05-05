Karaman'da Suçlarından Aranan 44 Kişi Gözaltına Alındı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Nisan-1 Mayıs'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 447 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 12 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 19 kesici/delici alet, 37 bin boş/dolu makaron, 20 litre etil alkol, 2 tarihi eser niteliğinde küp ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.