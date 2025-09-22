Karaman'da Suçlardan Aranan 54 Kişi Gözaltına Alındı

Haberler

Karaman'da emniyet ve jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 54 kişiyi gözaltına aldı. 12-21 Eylül tarihleri arasında yapılan operasyonda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12-21 Eylül tarihleri arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 19 bin 512 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 28 kesici-delici alet, 33 fişek, 2 bin 500 doldurulmuş makaron, 25 bin boş makaron ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

