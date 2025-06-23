Karaman'da Suç Soruşturması: 33 Gözaltı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-22 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 11 bin 672 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.