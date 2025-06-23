Karaman'da Suç Soruşturması: 33 Gözaltı

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Karaman'da yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 11 bin 672 kişi sorgulandı ve çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 23'ü tutuklandı, 6 ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13-22 Haziran'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 11 bin 672 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 33 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel
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Yorumlar (1)

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