Karaman'da Suç Örgütüne Yönelik Operasyon: 31 Gözaltı
Karaman'da 11-20 Temmuz tarihleri arasında yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında, çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 14 kişi tutuklandı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 31 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11-20 Temmuz'da asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 14 bin 947 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 31 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 8 kesici-delici alet,15 litre etil alkol ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel