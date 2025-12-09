Haberler

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı

Karaman'da yapılan asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 43 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım -7 Aralık'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 432 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 43 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 19 kesici-delici alet, 3 fişek, 7 dedektör, 334 sikke, 2 obje ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Haberler.com
