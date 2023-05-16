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Karaman'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Karaman'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Karaman'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Karaman'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şükrü Aksay (28) idaresindeki 42 ABL 163 plakalı otomobil, Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yakınındaki sulama kanalına düştü.

Sürücü Aksay olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil vinç ile kanaldan çıkarıldı.

Aksay'ın cesedi otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaman Seçim Sonuçları
Karaman Yerel Seçim Sonuçları 2019
Karaman Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman Güncel Haberler

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